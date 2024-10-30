Орбан став путінською маріонеткою: в західних ЗМІ "підсвітили" роль угорського прем'єра

Орбан намагається "напрацювати" бали перед Путіним, щоб грати роль довіреного посередника між ним та Трампом

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, схоже, приміряє на себе роль посередника між експрезидентом США Дональдом Трампом та так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним. Про це може свідчити його раптова поїздка до Грузії, де вибори "виграла" проросійська політична сила.

Про це написав журналіст видання The Telegraph Деніел Джонсон. За його словами, Орбан став маріонеткою Путіна та заплющив очі на те, з якими фальсифікаціями пройшли вибори в Грузії.

Так, Орбан ще до кінця підрахунку голосів привітав проросійську "Грузинську мрію" з "перемогою", цинічно назвавши це "проєвропейським вибором". Також він видав, що "перемога" проросійської сили, мовляв, не дала Грузії "стати другою Україною" – що звучить принизливо як для Тбілісі, так і для Києва.

Джонсон вважає, що таким чином Орбан намагається "напрацювати" бали перед Путіним, щоб грати роль довіреного посередника між ним та Трампом. Орбан, схоже, сподівається на перемогу Трампа в США та бажає допомогти НАТО укласти в обхід України угоду з Росією щодо припинення війни. Проте, зазначає журналіст, є один неприємний для Орбана нюанс: йому не довіряє ніхто з адекватних лідерів ЄС та НАТО.

"Однак зараз Орбану глибоко не довіряють у більшості західних столиць — особливо в Києві. Важко уявити, що Володимир Зеленський погодиться надати Угорщині (яка має територіальні претензії на Закарпаття) будь-яку роль у майбутніх мирних переговорах", – резюмував він.

Нагадаємо, 28 жовтня тисячі грузинів вийшли на акцію протесту біля парламенту. Мітингувальники перекрили проспект Руставелі, вимагаючи скасування результатів виборів через масові фальсифікації.

За попередніми даними Центрвиборчкому, провладна "Грузинська мрія" здобула 54% голосів та отримає 89 місць у парламенті. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до швидкого та прозорого розслідування порушень. Усі чотири опозиційні сили відмовилися визнавати результати голосування, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала вибори "тотальною фальсифікацією".

Раніше "Телеграф" писав про справжню причину проросійського вибору на парламентських виборах у Грузії. Про це політтехнолог Олексій Голобуцький розповів спеціально для "Телеграфу".