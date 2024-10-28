У Тбілісі мітингувальники освистали угорського прем'єра Орбана (відео)

Політик прибув до грузинської столиці з дводенним офіційним візитом

У Тбілісі, де нині тривають протести опозиції проти результатів парламентських виборів, учасники мітингу освистали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він приїхав до Сакартвело (Грузія) з офіційним візитом.

Про це повідомляє радіо "Эхо Кавказа". Зауважують, що зважаючи на все, політик зупинився в тому ж готелі, де перед початком мітингу проходила зустріч лідерів опозиції з представниками дипкорпусу.

Орбан прибув до грузинської столиці з дводенним офіційним візитом. В аеропорту його зустрів віце-прем'єр Леван Давіташвілі.

У вівторок, 29 жовтня, відбудеться офіційна церемонія зустрічі в урядовій адміністрації, після якої очільники урядів Сакартвело та Угорщини виступлять із заявами для преси.

Візит угорського прем'єра проходить на тлі напруженої політичної ситуації після парламентських виборів у країні. Згідно з результатами, проросійська правляча партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" здобула перемогу на парламентських виборах із результатом 54,27% голосів. Це викликало звинувачення з боку опозиції у фальсифікаціях. Міжнародні спостерігачі також висловили занепокоєння щодо численних порушень виборчого процесу.

Щодо результатів опозиції, то "Коаліція за зміни" отримала 10,8% голосів, партія "Єдність – Національний рух" – 10,09%, "Сильна Грузія" – 8,75%, а "Гахарія за Грузію" – 7,75%. Примітно, що результати голосування за кордоном суттєво відрізняються від загальнонаціональних показників. На закордонних дільницях перемогла "Коаліція за зміни" з 29,07% голосів. За нею йдуть "Єдність – Національний рух" із 20,83% та "Грузинська мрія" з 17,73%.

Зауважимо, що Віктор Орбан привітав "Грузинську мрію" з перемогою ще до оголошення офіційних результатів виборчою комісією. Цей крок викликав обурення опозиції та громадянського суспільства, які вбачають у діях угорського прем'єра підтримку авторитарних тенденцій у країні.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Грузії, які відбулися 26 жовтня 2024 року, стали одними з найбільш суперечливих в історії країни. Основна боротьба розгорнулася між провладною "Грузинською мрією" та опозиційним блоком "Єдина Грузія".

Як повідомляв "Телеграф", в ЄС закликали до розслідування усіх порушень під час голосування у Грузії. Там проаналізують усі порушення, які були зафіксовані спостерігачами.