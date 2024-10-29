Студентський марш у Тбілісі: молодь приєдналася до протестів опозиції

"Ми будемо боротися доти, поки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!"

У Тбілісі студенти вийшли на марш протесту через результати парламентських виборів. Молодь крокувала до будівлі парламенту з прапорами Грузії та Європейського Союзу.

Учасники акції тримали в руках плакати із закликами до європейського майбутнього країни. За даними видання SOVA, студентський марш розпочався ввечері 29 жовтня.

Організатором виступив молодіжний рух Dafioni. Учасники протесту звинуватили партію "Грузинська мрія" у позбавленні їх демократичних прав та свобод.

"Ми хочемо жити в європейській цивілізації! Ми будемо боротися доти, поки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!", – наголосили організатори акції.

Студентський марш у Тбілісі, фото SOVA

Студентський марш у Тбілісі, фото SOVA

Нагадаємо, напередодні, 28 жовтня, тисячі грузинів вийшли на акцію протесту біля парламенту. Мітингувальники перекрили проспект Руставелі, вимагаючи скасування результатів виборів через масові фальсифікації.

За попередніми даними Центрвиборчкому, провладна "Грузинська мрія" здобула 54% голосів та отримає 89 місць у парламенті. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до швидкого та прозорого розслідування порушень. Усі чотири опозиційні сили відмовилися визнавати результати голосування, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала вибори "тотальною фальсифікацією".

Раніше "Телеграф" писав про справжню причину проросійського вибору на парламентських виборах у Грузії. Про це політтехнолог Олексій Голобуцький розповів спеціально для "Телеграфу".