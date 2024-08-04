Країни-сусідки можуть допомогти Україні збивати російські ракети: що придумав Зеленський

Україна проведе переговори щодо створення ще однієї коаліції

Президент України Володимир Зеленський допустив створення нової коаліції із союзниками. Цього разу йдеться про те, щоб сусідні країни НАТО збивали російські ракети, які летять у їхній бік.

Про це він розповів під час розмови з журналістами на урочистих заходах щодо Дня Повітряних сил. Його слова наводить пресслужба ОПУ.

За його словами, зараз опрацьовується можливість залучити союзну авіацію до перехоплення російських ракет у прикордонних областях. При цьому він зазначив, що партнери завжди бояться нової ескалації, а тому таке рішення буде дуже складним.

Зеленський додав, що такі обговорення можуть відбутися у форматі Ради Україна-НАТО, яка вже збиралася щодо питань безпеки на морі.

"Такої коаліції нам сьогодні дуже не вистачає. Тому що це велика відповідальність для однієї країни-сусідки – допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, потрібно було зробити давно", — сказав глава держави і зазначив, що через це Україна хоче звернутися одразу до НАТО.

За його словами, відповідні доручення вже були надані дипломатам.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше офіційно підтвердив, що літаки F-16 прибули в Україну. Також він подякував США, Данії та Нідерландам за те, що допомогли посилити безпеку українського неба.