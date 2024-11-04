Бояться за рейтинги? Аналітик пояснив, чому США прорахувалися з передачею зброї Україні

У Штатах болісно реагують на перспективи участі в якійсь далекій війні

Нинішнє зволікання із передачею зброї України є політичним прорахунком Сполучених Штатів, які чекають результатів виборів президента. Будь-які аргументи Білого дому про збройну підтримку Києва кандидат у президенти Дональд Трамп називає втягуванням США у третю світову війну, хоча й сам піариться на цій темі.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid info Тарас Семенюк.

— Він заявляв: "Я зупиню війну в Україні. Я подзвоню до Путіна і знаю, як з ним домовитись". А з іншого боку він завжди говорить, що демократи хочуть втягнути Америку у війну, а це означає, що, можливо, наші військові підуть воювати десь там, а суспільство реагує, — каже аналітик.

За його словами, в Сполучених Штатах дуже болісно реагують на можливі перспективи участі в якійсь далекій війні.

— Вони тільки Афганістан "закрили", а тут відкривається новий фронт. І очевидно, що демократи не ризикнули підняти ставки і ціною наших втрат вони не ризикують тим, щоб поповзли їхні рейтинги [униз], щоб Трамп остаточно не отримав велику перевагу, — наголошує експерт.

На його думку, це холодний і страшенно прагматичний розрахунок, який Україні очевидно не подобається.

— Ми нічого зробити не можемо, тому що США є найбільшими донорами зброї для України, — нагадує Тарас Семенюк. — Тому залишається очікувати, чим завершаться вибори і вже тоді сподіватися, що після виборів і перед тим, як нова адміністрація прийде до влади, вдасться щось збільшити, наростити і отримати необхідну зброю. Бо якщо ти не будеш просити — тобі нічого не дадуть.

Журналіст підкреслив, що війна в Україні та її наслідки напряму́ позначаються на безпековій ситуації в Європі, і європейці з різних таборів це розуміють.

— Ті, що не підтримують Україну, вважають: якщо домовитися з Путіним, то Європа може уникнути прямого військового зіткнення. Так само і думають і в Сполучених Штатах. Тому важливо тримати тонус напруження, щоби підтримка не загубилась. Але нам важливо, якою буде підтримка в 2025-му році, а вона напряму́ залежить від того, чи виділяють кошти в бюджеті на наступний рік саме для України. Ось це фундаментально, — каже аналітик.

Однак він зауважує, що поки не бачив повідомлень, що в новому бюджеті США планується виділити певну суму Україні.

— Звісно, йде зміщення акцентів саме на джерела походження грошей, а саме — на російські активи, які працюють, приносять прибутки. І ці прибутки мають бути передані Україні. Це складно рухається, але загалом ми розуміємо, що спроба знайти додаткові джерела — це є перекриття малих можливостей Сполучених Штатів фінансувати і підтримувати Україну далі, — додав Тарас Семенюк.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський повідомив про виділення Україні рекордної суми з активів Росії.