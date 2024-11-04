Боятся за рейтинги? Аналитик объяснил, почему США просчитались с передачей оружия Украине

В Штатах болезненно реагируют на перспективы участия в какой-нибудь дальней войне

Нынешнее промедление с передачей оружия Украины является политическим просчетом Соединенных Штатов, ожидающих результатов выборов президента. Любые аргументы Белого дома о вооруженной поддержке Киева кандидат в президенты Дональд Трамп называет втягиванием США в третью мировую войну, хотя и сам пиарится на этой теме.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал журналист-международник, аналитик Института образовательной аналитики Solid info Тарас Семенюк.

— Трамп заявлял: "Я остановлю войну в Украине. Я позвоню Путину и знаю, как с ним договориться". А с другой стороны, он всегда говорит, что демократы хотят втянуть Америку в войну, а это значит, что, возможно, наши военные пойдут воевать где-то там, а общество реагирует, — говорит аналитик.

По его словам, в Соединенных Штатах очень болезненно реагируют на возможные перспективы участия в какой-то дальней войне.

— Они только Афганистан "закрыли", а тут открывается новый фронт. И очевидно, что демократы не рискнули поднять ставки и ценой наших потерь они не рискуют тем, чтобы поползли их рейтинги [вниз], чтобы Трамп окончательно не получил большое преимущество, — отмечает эксперт.

По его мнению, это холодный и очень прагматичный расчет, который Украине очевидно не нравится.

— Мы ничего поделать не можем, потому что США являются самыми большими донорами оружия для Украины, — напоминает Тарас Семенюк. — Поэтому остается ожидать, чем завершатся выборы и тогда уже надеяться, что после выборов и перед тем, как новая администрация придет к власти, удастся что-то увеличить, нарастить и получить необходимое оружие. Если ты не будешь просить — тебе ничего не дадут.

Журналист подчеркнул, что война в Украине и ее последствия напрямую отражаются на ситуации с безопасностью в Европе, и европейцы из разных лагерей это понимают.

— Не поддерживающие Украину считают: если договориться с Путиным, то Европа может избежать прямого военного столкновения. Так же думают и в Соединенных Штатах. Поэтому важно держать тонус напряжения, чтобы поддержка не потерялась. Но нам важно, какой будет поддержка в 2025 году, а она напрямую зависит от того, выделяют ли средства в бюджете на следующий год именно для Украины. Вот это фундаментально, — говорит аналитик.

Однако он отмечает, что пока не видел сообщений, что в новом бюджете США планируется выделить определенную сумму Украине.

— Конечно, идет смещение акцентов именно на источники происхождения денег, а именно — на российские активы, они работают и приносят доходы. И эти доходы должны быть переданы Украине. Это сложно двигается, но в целом мы понимаем, что попытка найти дополнительные источники — это перекрытие малых возможностей Соединенных Штатов финансировать и поддерживать Украину дальше, — добавил Тарас Семенюк.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Украине рекордной суммы из активов России.