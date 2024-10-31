США оголосять новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Україна найближчим часом отримає від США новий пакет допомоги

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги всупереч нещодавнім повідомленням про її скорочення.

Про це під час спільного брифінгу заявили голова Державного департаменту Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін. Міністр закордонних справ США заявив, що Вашингтон і надалі продовжуватиме підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії.

Про те, коли буде виділено новий пакет допомоги, стане відомо найближчими днями.

Ллойд Остін заявив, що до нового пакету допомоги увійдуть артилерія, системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси та інше важливе озброєння. Інших подробиць американські чиновники не озвучували.

Разом з Остіном та Блінкеном були присутні їхні колеги з Південної Кореї: Чо Те Юль (міністр закордонних справ) та Кім Ен Хен (міністр оборони). За словами голови південнокорейської дипломатії, у Сеулі уважно стежитимуть за взаємодією Росії та Північної Кореї, а рішення про надання Україні військової допомоги від Південної Кореї залежатиме від розвитку подій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна та США домовилися про координацію постачання систем Patriot.