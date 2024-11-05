Подзвонить Путіну наступного ж дня: в ЗМІ пояснили, чому перемога Трампа стане катастрофою для України

Трамп відомий своєю непередбачуваною політикою, тому на Україну чекає дуже "непевне майбутнє"

Незалежно від результату голосування на президентських виборах у США на Україну, скоріше за все, чекає "непевне майбутнє". Але особливо катастрофічною ситуація може стати, якщо переможе Дональд Трамп: він вже заявляв, що "припинить війну за 24 години", що може передбачати блокування допомоги для України, щоб змусити її піти на мир на російських умовах.

Про це пише CNBC із посиланням на думку аналітиків. Канал припускає, що Трамп розглядає припинення допомоги Україні, як спосіб змусити Україну підкоритися, а про вороже ставлення до Києва його підручного, кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса відомо давно.

Експерти з Berenberg Bank сказали, що сценарій зупинки фінансування допомоги Україні був би екстремальним для Києва та США. Втім, цього не можна виключати, оскільки Трамп відомий своєю непередбачуваною політикою. А Європа "витягнути" Україну "в одного" без підтримки Сполучених Штатів навряд чи зможе.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Тім Вілласі-Вілсі зазначив у коментарі для телеканалу, що Україна зараз перебуває у періоді "максимальної небезпеки".

"Майбутні президентські вибори в США являють собою точку максимальної небезпеки. Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує "президенту" Росії Володимиру Путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок створив би очікування врегулювання шляхом переговорів, і обговорення, можливо, почнеться в перших місяцях 2025 року", – припустив експерт.

За такого сценарію, відзначив Вілласі-Вілсі, президент України Володимир Зеленський не зможе забезпечити деокупацію Криму та Донбасу, а також окупованих росіянами з початку повномасштабної війни територій. Окрім цього, Україна не отримає від російського режиму репарації, а російські воєнні злочинці не постануть перед судом. Але найбільшим ударом може стати перекриття шляху України в НАТО – "святого Грааля" для України.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США проходять вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".