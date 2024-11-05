Єдності немає: в ЄС спрогнозували, що буде з підтримкою України в разі перемоги Трампа

Європейські політики проведуть важливу зустріч

У Європейському Союзі чекаю результатів виборів у США. Після їх оголошення стане зрозумілішою позиція щодо подальшої допомоги Україні.

Про це журналістам на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 5 листопада, повідомив високопосадовець ЄС, пише Deutsche Welle. За його словами, у разі перемоги Дональда Трампа та його потенційного рішення припинити надавати допомогу Україні, ЕС не припинить підтримувати Київ.

"Лінія ЄС залишиться такою ж, як і раніше — підтримувати Україну. Але чи будуть всі 27 членів Євросоюзу продовжувати цю лінію — інше питання", — сказав чиновник.

Він нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС вдавалося зберегти єдність у цьому питанні, однак одностайності в блоці немає. Йдеться, зокрема, про Угорщину, яка блокує рішення Євросоюзу щодо надання допомоги Україні та виступає з різними односторонніми ініціативами, не узгодженими з офіційним Брюсселем та іншими країнами ЄС.

Угорщина як держава, що головує в поточному півріччі в Раді ЄС, 7 листопада проводить саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошене й керівництво України. Високопосадовець у Брюсселі наголосив, що тема війни Росії проти України буде однією з основних на зустрічі, оскільки "важливо зберігати її в центрі уваги", особливо коли весь континент збирається разом.

За словами високопосадовця, у Брюсселі вважають, що якщо у Вашингтоні вирішать більше не підтримувати Україну, це не обов'язково означатиме, що Європа піде тим самим шляхом, — навпаки, вона може вирішити збільшити свою допомогу. Чиновник зазначив, що навіть якщо США почнуть розмовляти з Росією "через голову українців", "не впевнений, що це переконає інших робити те саме".

Як відомо, саміт Європейської політичної спільноти проводитиметься вп'яте. У ЄС цей формат вважають важливим, оскільки він дає змогу представникам європейських держав зустрічатися не тільки в рамках ООН і НАТО, але спілкуватися в менш офіційній обстановці та проводити двосторонні наради.

Нагадаємо, Дональд Трамп не виключив можливості свого програшу на виборах президента США. Він вважає, що "таке трапляється".