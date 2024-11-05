Чому для Путіна краще Харріс, ніж Трамп? Правнучка Хрущова озвучила прогноз

Професор-політолог та правнучка Микити Хрущова озвучила свій прогноз щодо виборів

Російському диктатору Володимиру Путіну буде вигідніша перемога на виборах президента США кандидата від Демократичної партії Камали Харріс, ніж кандидата від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа.

Про це в інтерв’ю Politico заявила Ніна Хрущова політолог, професор приватного університету The New School у Нью-Йорку та правнучка лідера СРСР у 1953-1964 роках Микити Хрущова. За її словами, обіцянка Трампа швидко зупинити війну в Україні навіть шляхом "здавання" територій на користь Росії не відповідає інтересам Путіна.

Хрущова вважає, що Путін зробив війну Росії з Україною "елементом своєї спадщини" і вестиме її стільки, "скільки захоче і зможе".

У цьому, як вважає професор, диктатору нібито може допомогти Харріс, продовживши статус-кво. Тим часом, у Кремлі вважають, що підтримка Заходом України слабшає, а тому Путіну така ситуація може бути дуже вигідною, заявила Хрущова.

У той же час Путіну подобається, що Трамп нібито "зазнає перед ним трепету", додала вона.

Ніна Хрущова є політологом та професором університету The New School (Нова школа — Ред) у Нью-Йорку, де читає лекції з історії Росії, політики, ЗМІ та міжнародних відносин. Вона також є старшим науковим співробітником Інституту світової політики (World Policy Institute – Ред), який займається дослідженням ідентичності росіян та її впливу на політику Росії.

Її прадідом був Микита Хрущов, перший секретар центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу (ЦК КПРС — Ред) з 1953 по 1964 роки. Її дід — син Хрущова від першого шлюбу, Леонід, загинув у роки Другої світової війни, а її мати — Юлія Хрущова, була дочкою Леоніда, але була удочерена Микитою Хрущовим.

Ніна Хрущова мала родича — сина Микити Хрущова від другого шлюбу Сергія, який також поїхав до США і став політологом. Він помер у 2020 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у США готуються до ймовірних заворушень через вибори президента.