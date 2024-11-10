У Молдові впав незвичайний дрон після рекордної атаки РФ на Україну (фото)

На місці виявлення знахідки працюють спеціалісти

У Каушанському районі поблизу села Фірледень у Молдові місцевий житель виявив дрон, що лежав на траві. На місце терміново виїхали всі необхідні служби, щоб обстежувати літальний апарат.

Про незвичайну знахідку чоловік повідомив у місцеву поліцію вранці 10 листопада. Він розповів, що знайшов безпілотник неподалік населеного пункту. Про це повідомляє Генеральний інспекторат поліції (ДІП).

"На місці присутні всі спеціалізовані служби, а обстежити літальний апарат мають фахівці вибухотехнічного відділу Центру техніко-криміналістичних та судово-медичних експертиз ДІП", — сказали правоохоронці.

Наразі доступ до цього району обмежений для громадян. Там зараз працюють спеціалісти.

Український журналіст Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі пояснив, що це був російський дрон "Пародія". Цей безпілотник-приманка не несе у собі бойової частини. Він зокрема відволікає на себе вогонь.

Варто зазначити, що в ніч на 10 листопада російські військові випустили по Україні рекордну кількість дронів — 145. Сили української ППО збили 62 дрони в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. Також ще 67 було "локаційно втрачено" у різних регіонах України. Ще десять вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні поточного року дві російські ракети залетіли на територію Молдови.