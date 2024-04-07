Приліт дрона у Придністров'я: з'явилася реакція молдовського уряду

Молдовське суспільство знає, хто стоїть за цією провокацією

Повідомлення так званої "влади" невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" щодо атаки дрона на військову частину – це звичайна провокація. За провокацією стоїть Росія, яка вже багато років тримає "ПМР" в окупації.

Про це сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє молдовське видання Newsmaker. За словами Речана, ця провокація не викликала паніки у молдовському суспільстві, оскільки усі все розуміють.

"Ми зіткнулися зі ще однією звичайною провокацією. Звернімо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страх", – сказав він.

Як писав "Телеграф", 5 квітня у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) знову пролунав вибух на військовому об’єкті. Після березневого прильоту по вертольоту місцева "влада" знову заявила про атаку дронів.

17 березня по військовій базі поблизу Тирасполя у невизнанному Придністров’ї було завдано удару невідомого безпілотника. Поки відповідальність за інцидент ніхто на себе не взяв. Втім, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, за провокацією стоїть Росія.

В ГУР МО України теж зазначили, що заява "ПМР" про нібито атаку дрона на військову частину на цій території – це звичайна провокація, як і минула атака на вертоліт. Україна до атаки не причетна та не стала б витрачати дрони на подібну атаку.