Байден та Пентагон обіцяли Україні постачання нового озброєння

До закінчення каденції президента США Джозефа Байдена у січні 2025 року Пентагон буде відправляти Україні зброю щотижня. Це дозволить швидко передати Києву допомогу на ту суму, яка ще залишилася у розпорядженні чинної адміністрації.

Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 14 листопада. Вона нагадала, що до 20 січня 2025 року потрібно встигнути використати 7,1 млрд доларів, які уряд має на постачання зброї Україні.

Сінгх при цьому зазначила, що Байден та Пентагон обіцяли Україні постачання нового озброєння. Щотижневі пакети є способом виконати обіцянку, та при цьому не допустити виснаження запасів американської армії до критичного рівня.

"Міністр не дозволить, щоб запаси виснажилися до критичного рівня. Тож у міру того, як ми продовжуємо поповнювати наші власні склади, ви бачитимете потік коштів та озброєння в Україну", — додала вона.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.

8 листопада у Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена.