У Німеччині засудили вбивць двох українських баскетболістів: який вирок виніс суд

Зазначається, що про саме засідання суду відомо відносно небагато, оскільки судовий процес проводився у закритому режимі через вік підсудних

У Німеччині земельний суд міста Ессен виніс вирок чотирьом неповнолітнім, причетним до нападу на двох українських підлітків-баскетболістів, яке сталося в лютому 2024 року в Оберхаузені та завершилося смертю одного з громадян України. Двоє зі злочинців будуть сидіти у тюрмі по вісім з половиною років, ще двоє – по десять років.

Про це повідомляє RB24 із посиланням на вирок суду. З огляду на те, що всі четверо обвинувачених є неповнолітніми, відбувати своє покарання вони будуть у колонії для неповнолітніх.

Зазначається, що про саме засідання суду відомо відносно небагато, оскільки судовий процес проводився у закритому режимі через вік підсудних. Один з нападників, 15-річний хлопець, як сказали обізнані джерела, зізнався, що саме він напав з ножем на українців, ще троє визнали себе винними у завдаванні численних ударів загиблим.

Нагадаємо, що ще 12 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поліція Німеччини затримала нападника на українських баскетболістів. Головний підозрюваний добре відомий німецькій поліції по кількох випадках розбійного нападу.

16 лютого стало відомо, що поліція Оберхаузена заарештувала ще трьох молодих людей після вбивства 17-річного українського баскетболіста. Юний спортсмен Володимир Єрмаков помер у лікарні через ножове поранення, отримане у бійці.

Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) із Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці.