В Германии осудили убийц двух украинских баскетболистов: какой приговор вынес суд

Отмечается, что про само заседание суда известно относительно немного, поскольку судебный процесс проводился в закрытом режиме из-за возраста подсудимых

В Германии земельный суд города Эссен вынес приговор четырем несовершеннолетним, причастным к нападению на двух украинских подростков-баскетболистов, которое произошло в феврале 2024 года в Оберхаузене и завершилось смертью одного из граждан Украины. Двое из преступников будут сидеть в тюрьме по восемь с половиной лет, еще двое – по десять лет.

Об этом сообщает RB24 со ссылкой на приговор суда. Учитывая, что все четверо обвиняемых несовершеннолетние, отбывать свое наказание они будут в колонии для несовершеннолетних.

Отмечается, что про само заседание суда известно относительно немного, поскольку судебный процесс проводился в закрытом режиме из-за возраста подсудимых. Один из нападавших, 15-летний парень, как сказали осведомленные источники, признался, что именно он напал с ножом на украинцев, еще трое признали себя виновными в нанесении многочисленных ударов погибшим.

Напомним, что еще 12 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что полиция Германии задержала нападающего на украинских баскетболистов. Главный подозреваемый хорошо известен немецкой полиции по нескольким случаям разбойного нападения.

16 февраля стало известно, что полиция Оберхаузена арестовала еще троих молодых людей после убийства 17-летнего украинского баскетболиста. Юный спортсмен Владимир Ермаков скончался в больнице из-за ножевого ранения, полученного в драке.

Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице.