Шантажували Шумахера: у Німеччині судять здирників 15 млн євро

Про здоров’я легендарного гонщика нічого не відомо

У грудні розпочнеться гучний судовий процес у справі про шантаж сім’ї легенди автоспорту Міхаеля Шумахера. Колишнього охоронця гонщика Маркуса Фріче звинувачують у шантажі родини Шумахерів з метою вимагання 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє dailymail. За інформацією джерела, Фріче, який працював багато років на сім’ю, входив до числа довірених осіб, які мали доступ до особистої інформації та знімків Міхаеля.

Коли сім’я відмовилася від послуг Фріче, він озлобився і вигадав хитрий план шантажу Шумахерів. За даними прокуратури Німеччини, Маркус найняв свого давнього друга Йилмаза Тозтуркана та його сина, фахівця з інформаційних технологій, щоб вимагати величезну суму у Шумахерів. Предметом шантажу стали 1500 зображень, 200 відеороликів та великі особисті медичні записи Шумахера. Все це Фріче виніс з особняка Шумахерів на чотирьох USB-накопичувачах та двох жорстких дисках перед звільненням.

Потім група чоловіків пригрозила Шумахерам опублікувати дані у даркнеті, якщо їм не перерахують 15 млн євро. У результаті поліція затримала підозрюваних у здирстві. Їм пред’явлені звинувачення у здирстві, а також у пособництві та підбурюванні до здирства. Підозрюваним загрожує термін до 4 років, але через суму шантажу суддя може дати й більш тривале покарання.

Нагадаємо, Шумахер не з’являється на публіці вже 11 років. Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 29 грудня 2013 року впав головою на камінь, катаючись на лижах. Колишній гонщик отримав тяжку черепно-мозкову травму і з того часу достовірної інформації про його здоров’я немає.

Раніше, коментуючи здоров’я німця, ексвласник команди Формули-1 Едді Джордан заявив, що синові легендарного гонщика "нелегко усвідомити, що батько не може бути частиною сім’ї – він поряд, але його тут немає".

Перед цим ми писали, що автомобіль експілота "Феррарі" продали за шалені гроші. Також повідомлялося, що діти зворушливо привітали Шумахера з днем народження.