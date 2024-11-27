Українці все більше хочуть жити в одній з європейських країн: вражаючі дані

ФРН залишається лідером за кількістю розміщених біженців з України

Більшість українських біженців у Німеччині передумали повертатися на батьківщину і вирішили облаштовуватися у ФРН. За рік відстоток тих, хто хотів повернутись в Україну зменшився.

Про це заявив президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт агентству dpa, пише Bild. За його словами, в центрі екстреної допомоги в Берліні, де живуть тисячі українських біженців, регулярно проводять опитування.

"Півтора року тому більшість говорили, що хочуть повернутися в Україну. Зараз більшість — 65% — кажуть: "Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємося", — розповів Зайберт.

Наразі Німеччина залишається лідером за кількістю розміщених біженців з України — понад 1,1 млн осіб.

Додамо, що Німеччина продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року. Проте правила вʼїзду в країну та розмір виплат дещо змінилися.

З жовтня 2024 року реєстрація авто для біженців — обов'язкова. Зокрема на машини, які мають українські номери й перебувають у Німеччині понад 12 місяців. На авто, які перебувають у країні менше року — це правило не діє.

Окрім того, українські біженці у Німеччині мають особливий правовий статус. Згідно з директивою Євросоюзу, тимчасовий захист українцям у Німеччині надається автоматично.

Також з кінця вересня 2024 року українці, які прибувають до Норвегії з шести регіонів України, які вважаються безпечними, підпадають під так звані "стандартні правила надання притулку". Що змінилось для людей — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.