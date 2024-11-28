Важливий союзник відмовився продавати Україні зброю, Умєров переконати не зміг, - ЗМІ

Одна з причин відмови — високий попит на військову техніку Південної Кореї

В ході візиту до Південної Кореї українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим просила продати Україні озброєння. Проте уряд країни не погодився.

Як повідомляє південнокорейський телеканал SBS, Україна просила саме продати зброю, а не надати її безоплатно. Зокрема йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, серед яких й радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

У відповідь уряд Південної Кореї заявив, що експортування зброї в Україну пов'язане зі складнощами. Річ у тім, що це може призвести до порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують експорт до зон бойових дій.

Ще одна причина відмови — високий попит на військову техніку Південної Кореї. В уряді країни зазначили, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Південна Корея зараз розглядає "всі можливі сценарії" надання допомоги Україні. У Сеулі прокоментували можливість надання військової допомоги.