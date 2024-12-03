В Южной Корее начались стычки после объявления военного положения: что известно (фото, видео)

Силовики пытались сорвать голосование парламента

Во вторник, 3 декабря, в Южной Корее объявили военное положение. Причиной такого решения стал острый политический кризис в стране.

Президент страны Юн Сук Йоль обвинил оппозицию в блокировании работы парламента и симпатии к Северной Корее. По его словам, такое решение было принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующее решение, пишет Yonhap.

Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство. С принятием представления объявление военного положения теряет силу, сообщили в офисе спикера парламента.

Как сообщает телеканал YTN после принятия резолюции об отмене военного положения солдаты покинули здание парламента. Однако, по меньшей мере, несколько бойцов спецназа продолжают оставаться у здания парламента Республики Корея.

Перед этим военные установили заборы у главного здания парламента страны. У входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными.

Военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование. Депутаты забаррикадировались.

Лидер главной оппозиционной партии Южной Кореи Ли Чже Мэн осудил президентское решение, назвав его неконституционным. Он призвал всех законодателей от своей "Демократической партии" объединиться в парламенте, чтобы проголосовать за отклонение декларации главы государства. Он также призвал граждан выходить под парламент на митинг.

Что этому предшествовало

Как пишет Yonhap, решение президента было принято после того, как оппозиционная "Демократическая партия" в парламентском комитете по вопросам бюджета быстро одобрила сокращенный проект бюджета и подала постановления об импичменте руководителя Счетной палаты и главного прокурора страны.

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что профильный министр Ким Йон Хен созвал совещание ключевых командующих по всей стране и приказал всем силам быть в состоянии повышенной готовности.

Когда здесь последний раз вводили военное положение

В последний раз военное положение в Южной Корее объявляли в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пака Чон Хи. По данным местных СМИ, нарушающих военное положение могут арестовать без ордера на арест.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чже Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Корее, пытаясь найти взаимопонимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы. Предыдущий президент Южной Кореи Мун Чже Ин, являвшийся представителем Демократической партии, во время своего срока проводил политику "Солнечного тепла" в отношении КНДР, которая заключалась в возобновлении дипломатического диалога с севером путем компромиссов и уступок, как, например, снятие санкций. Сегодня в оппозиции рассматривают потенциальную прямую военную помощь Украине как угрозу ухудшения отношений с Китаем и РФ, поэтому блокирование в парламенте соглашения о снабжении боеприпасами вполне вероятный сценарий.