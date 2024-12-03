У Південній Кореї оголосили воєнний стан: парламент оточили озброєні військові

Парламент країни оточили озброєні військові

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан. Про це глава держави заявив під час термінового телевізійного брифінгу у вівторок, 3 грудня.

Причиною такого рішення стала гостра політична криза в країні, пише Аpnews.

Президент звинуватив опозицію в блокуванні роботи парламенту та симпатії до Північної Кореї. За його словами, опозиційні сили провокують системну дестабілізацію державних інституцій. До слова, нещодавно опозиційні сили публічно заявляли про необхідність скасування будь-якої підтримки України.

Юн Сук Йоль наголосив на необхідності захисту конституційного демократичного устрою. Міністерство національної оборони Південної Кореї провело екстрену нараду за участі ключових командувачів збройних сил. Військовим наказали посилити боєздатність та бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Військові оточили вхід до південнокорейського парламенту. Президент країни пообіцяв "викорінити мерзенні пропівнічнокорейські антидержавні сили". Парламент країни йде у відставку за наказом президента Південної Кореї. Також відомо, що міністр оборони призначив зустріч з головкомом армії Південної Кореї.

У центрі Сеула уже є військова техніка. Відповідні фото поширюють місцеві ЗМІ.

У Центрі протидії дезінформації прокоментували ситуацію в Південній Кореї. "Воєнний стан в Південній Кореї не пов‘язаний із воєнною загрозою від кндр. Виключно внутрішні політичні події", — написав Коваленко.

Також раніше "Телеграф" також писав, що нам може дати Південна Корея і чи не завадять друзі Росії в Сеулі. Нещодавно навіть заявлялось про можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів з Південної Кореї у відповідь на залучення військ КНДР, проте згодом таку інформацію спростували.