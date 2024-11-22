Затопили Кіма паливом: скільки нафти передала Росія Північній Кореї в обмін на зброю та солдатів

Пхеньян отримує від оборудок з РФ значно більше, ніж Росія, вважають британські аналітики

Російський режим, починаючи з березня 2024 року, передав Північній Кореї понад мільйон барелів (приблизно 56 тисяч тонн) нафти. Це одна з форм розрахунку росіян з північнокорейським режимом за озброєння, а останнім часом – ще й за надану живу силу.

Про це повідомило британське видання BBC із посиланням на дані дослідницького центру Open Source Centre. Центр виконав аналіз супутникових знімків та виявив щонайменше 43 рейси, які здійснили підсанкційні північнокорейські танкери до російських портів, зокрема до нафтового термінала РФ на Далекому сході.

Усі судна прибували назад до портів КНДР завантаженими російською нафтою. Перший задокументований рейс відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про надання північнокорейських боєприпасів Росії, останній задокументований – 5 листопада 2024 року.

Те, що таким чином Кремль платить КНДР за надання озброєння, боєприпасів та живої сили для війни з Україною, підтвердили міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та низка британських експертів. На їхню думку, Пхеньян отримує від оборудок з РФ значно більше, ніж Росія.

"Постійне надходження нафти забезпечує Північній Кореї рівень стабільності, небачений із часу запровадження санкцій", – зазначив у коментарі виданню старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що КНДР здатна відправити росіянам набагато більше солдатів, адже відносини між Північною Кореєю та Росією продовжують зміцнюватися. При цьому деякі чиновники кажуть, що їхня чисельність може сягнути ста тисяч.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея вже відправляла балістичні ракети Росії, але днями також було помічено перекидання важкої артилерії та РСЗВ. Усього йдеться про мінімум 70 одиниць техніки.