Не війська. Командир Третьої штурмової назвав головну проблему через допомогу КНДР Росії

Корейці будуть не стільки воювати, скільки намагатися вижити, вважає він

У Курській області, звідки російська армія намагається витіснити українські війська, їй допомагають бійці з Північної Кореї. Проте основна небезпека партнерства Росії та КНДР не у її допомозі живою силою.

Як пояснив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді", навіть якщо РФ залучить 50 тисяч військових з КНДР, радикально це не змінить ситуацію. Адже Україна застосовує сучасні засоби ураження, здатні знищувати велику кількість живої сили противника.

"Поясню: ми застосовуємо нові високоточні й дешеві засоби ураження. Зараз FPV-дрон може коштувати і 300 доларів. Змінилися типи польової фортифікації, тактичні прийоми – як в обороні, так і в наступі. Все це вимагає серйозної практики. Зараз дві країни у світі мають такий досвід – ми і Росія. Північна Корея – не надто сучасна технологічно країна … Я не думаю, що вони зможуть воювати в сучасних реаліях. Канєшно, для нас всіх це Terra incognita, але й не думаю, що у людей з ГУЛАГу надзвичайно висока мотивація", — зазначив Білецький.

Він додав, що корейці будуть не стільки воювати, скільки намагатися вижити. Значно більший вплив на війну Росії проти України має те, що КНДР постачає РФ зброю.

"Якщо говорити про Північну Корею, то мені здається, що вплив північно-корейського військово-промислового комплексу на нашу війну на порядок більший, ніж все, що може Корея виставити на полі бою. Те, що північні корейці поставили для росіян – це плюс–мінус такий же обсяг артилерійського боєприпасу, що й всі країни НАТО дали нам за майже три роки. Це проблема", — сказав військовий.

За його словами, хоча корейські боєприпаси низької якості, вони суттєво впливають на здатність ворога продовжувати війну. Росія отримує від КНДР також ракети, якими тероризує мирні українські міста.

"Без нього (корейського боєприпасу, — ред.) вони взагалі зараз були б у ситуації крайнього снарядного голоду. Балістичні ракети, які летять на Київ, Одесу чи Миколаїв – північно-корейські. Корейський ВПК – це для нас проблема. А північно-корейські війська навряд чи будуть значимою проблемою", — резюмував Білецький.

Як повідомляв "Телеграф", генерал армії Північної Кореї отримав поранення під час атаки ракетами Storm Shadow Курської області 20 листопада. Хоча його ім'я не називається, за даними американських ЗМІ йдеться про перший підтверджений випадок поранення високопоставленого армійського чину збройних сил КНДР на прикордонній з Україною російській території.