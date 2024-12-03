Силовики залишили парламент, але воєнний стан не скасували: що відбувається у Південній Кореї (відео)

Ситуація у Сеулі трохи заспокоїлася, але залишається напруженою

У Південній Кореї парламент скасував воєнний стан, який напередодні був запроваджений президентом Юн Сок Йолем. Однак для того, щоб скасування набуло чинності, його має підписати президент.

Про це інформують корейські видання YTN та Yonhap. У мережі тим часом з’явилися кадри, як силовики залишають площу перед будівлею парламенту.

При цьому YTN стверджує, що Міністерство оборони країни має намір продовжити дотримуватись правил воєнного стану доти, доки скасування не підпише президент.

Глава опозиційної Демократичної партії, яка має більшість у парламенті, Лі Дже Мен відзначив, що воєнний стан був оголошений не так як прописано у законодавстві, а тому він спочатку не мав жодної сили.

При цьому, згідно з заявою парламенту, ті військові, які продовжать виконувати наказ президента, будуть засуджені за державну зраду. Після цього в мережі показали відео, як силовики повертаються в місця базування.

Наразі навіть партія президента засудила оголошення воєнного стану, назвавши його "безрозсудним"

За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Юн Сок Йоля останнім часом зіткнулася з низкою скандалів. Серед них недавнє звинувачення у бік дружини президента Кім Кон Хі, яка отримала у подарунок дорогу сумку Dior. Це викликало громадську незадоволеність, після чого пролунали заяви про корупцію.

До цього Кім Кон Хі звинувачували у махінаціях з акціями компанії Deutsch Motors (офіційний дилер BMW). Однак у січні 2024 року президент наклав вето на законопроєкт, який дозволив би провести розслідування.

При цьому 2024 року Південна Корея опустилася в рейтингу свободи слова, що опозиція пов’язала з діями уряду щодо ЗМІ. Опозиція також звинувачувала Юн Сок Йоля у зловживанні владою і висловлювала побоювання за безпеку демократії в країні. На тлі всіх цих скандалів рейтинг підтримки президента знизився до 19%.

Після початку розмов про оголошення імпічменту Юн Сок Йол оголосив, що в країні є загроза від "комуністичних сил КНДР", натякаючи на опозицію, і оголосив воєнний стан.