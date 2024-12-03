Силовики покинули парламент, но военное положение не отменили: что происходит в Южной Корее (видео)

Ситуация в Сеуле немного успокоилась, но остается напряженной

В Южной Корее парламент отменил военное положение, который накануне был введен президентом Юн Сок Ёлем. Однако для того, чтобы отмена вступила в силу, ее должен подписать президент.

Об этом информируют корейские издания YTN и Yonhap. В сети тем временем появились кадры, как силовики покидают площадь перед зданием парламента.

При этом YTN утверждает, что Министерство обороны страны намерено продолжить военное положение до тех пор, пока отмену не подпишет президент.

Глава оппозиционной Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, Ли Джэ Мён отметил, что военное положение было объявлено не как прописано в законодательстве, а потому изначально не имело никакой силы.

При этом согласно заявлению парламента, те военные, которые продолжат выполнять приказ президента, будут судимы за государственную измену. После этого в сети показали видео, как силовики возвращаются в места базирования. Тем временем законодатели инициировали процедуру импичмента.

К настоящему времени даже партия президента осудила объявление военного положения, назвав его "безрассудным"

Согласно данным местных СМИ, администрация Юн Сок Ёля в последнее время столкнулась с рядом скандалов. Среди них недавнее обвинение в сторону жены президента Ким Кон Хи, которая получила в подарок дорогую сумку Dior. Это вызвало общественное недовольство, после чего прозвучали заявления о коррупции.

До этого Ким Кон Хи обвиняли в махинациях с акциями компании Deutsch Motors (официальный дилер BMW). Однако в январе 2024 президент наложил вето на законопроект, который позволил бы провести расследование.

При этом в 2024 году Южная Корея опустилась в рейтинге свободы слова, что оппозиция связала с действиями правительства в отношении СМИ. Оппозиция также обвиняла Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью и выражала опасения за сохранность демократии в стране. На фоне всех этих скандалов рейтинг поддержки президента упал до 19%.

После начала разговоров об объявлении импичмента Юн Сок Ёл объявил, что в стране есть угроза от "коммунистических сил КНДР", намекая на оппозицию, и объявил военное положение.