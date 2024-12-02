Мітинги в Грузії не вщухають: людей почали затримувати навіть в метро (відео)

"Телеграф" розповідає про ситуацію в місті

У Грузії не вщухають протести, там сили спецпризначення відтіснили протестувальників з площі біля будівлі парламенту у центрі Тбілісі. Решта учасників мітингу зібралися біля метро.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У пабліках пишуть, що після того, як люди почали збиратись біля метро, поліція розпочала затримання.

Наразі біля метро затримано двох осіб. Один із затриманих неодноразово повторює, що він журналіст. Але поліція після "огляду", все одно забирає його. Пізніше стало відомо, що мова йшлась за журналіста "მაუწყებელი" Гіоргі Чагелішвілі.

Масові затримання розпочались у понеділок, 2 грудня, в метро на станції Руставелі.

Протестувальники, кого відтіснили спецпризначенці та поліція зі станції метро Руставелі, йдуть ходою в бік Ваке.

Також місцеві телеграм-канали оприлюднили відео і показали, що відбувалось за годину до початку чергового розгону на Руставелі.

Що передувало

Протести розпочалися у Тбілісі та містах Грузії 28 листопада після того, як уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року, а також відмовитися від бюджетних грантів ЄС до того моменту. Незважаючи на це, у "Грузинській мрії" продовжують стверджувати, що їхньою метою залишається вступ Грузії до Євросоюзу до 2030 року.

Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. Грузинські сили безпеки застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників.

Раніше "Телеграф" писав, що загалом, у Тбілісі почалися протести ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Проте опозиція та президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів: під час виборів фіксувалися масові вкиди бюлетенів, махінації, тиск напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.