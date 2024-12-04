Ситуація в Грузії загострилася: силовики проводять обшуки та арешти опозиціонерів (відео)

Прем’єр-міністр заявив, що керівники неурядових організацій (НУО) не зможуть уникнути відповідальності

У середу, 4 грудня, на тлі протестів у Грузії відбуваються обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема, правоохоронці зайшли до офісів "Єдності-Національного руху" та "Коаліції за зміни".

Також грузинські силовики проводять затримання опозиціонерів. Про це повідомляє "Кавказский узел".

"Засновника телекомпанії "Мтаварі" та опозиційної партії "Ахалі", лідера "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія було затримано поліцією біля офісу своїх союзників – партій "Гірчі-більше свободи" та "Дроа" – після того, як представники МВС провели там обшук", – йдеться у публікації.

Правоохоронці затримали члена "Коаліції за зміни", активіста Гелу Хасая та увірвалися до будинку адміністратора фейсбук-платформи "Даїтове" Іллі Глонті.

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що організації громадянського суспільства закуповують піротехніку та інше обладнання для протестних акцій. За його словами, опозиціонери та "навіть керівники багатих НУО, які ховаються у своїх кабінетах, не зможуть уникнути встановленої законом відповідальності".

На цей час відомо про обшуки у трьох опозиційних партіях та коаліціях, а також про арешт семи осіб, пише "Астра".

Затримання відбуваються на тлі великих протестних акцій населення, яке виступає за євроінтеграцію Грузії.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали масову акцію протесту проти припинення євроінтеграції країни. Протести у центрі Тбілісі тривають уже кілька днів.