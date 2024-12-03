Протести не вщухають попри побиття та затримання: що зараз відбувається в Грузії (фото та відео)

Силовики намагаються жорстоко придушити мітинги

У Грузії не припиняються протести проти призупинення євроінтеграції щонайменше до кінця 2028 року, про яке 28 листопада заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Увечері 2 грудня силовики влаштували черговий жорстокий розгін протестувальників, але люди не йдуть із вулиць.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", у понеділок силовики почали розгін протестів ще з вечора, тоді як попередніми днями це починалося вночі або ближче до ранку. Директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе Важа Сірадзе заявив, що учасники акції нібито почали поводитися "деструктивно" із самого початку мітингу. Тому, за його словами, було ухвалено рішення "використовувати пропорційну силу".

Спецназ усю ніч намагався прогнати людей з вулиць, б’ючи протестувальників і використовуючи проти них сльозогінний газ. Силовики хапають та заарештовують усіх, хто не встиг втекти, б'ючи навіть жінок.

Telegram канал Tbilisi life веде докладну хроніку протестів. Там пишуть, що одна із затриманих розповіла, що правоохоронці не мають місць для розміщення затриманих, і вона очікує своєї черги.

Нагадаємо, протести в Грузії спалахнули з новою силою після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів з Євросоюзом щодо членства до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів.

Як повідомляв "Телеграф", обстановка в країні загострилася ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами.

За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала більше 54% голосів , що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. тиск на напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.