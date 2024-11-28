Грузія перенесла вступ в ЄС після скандальних виборів та критики

У Тбілісі вирішили відкласти євроінтеграцію до початку 2030-х років

Прем’єр-міністр Грузії, у минулому лідер партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Про це повідомляє проект "Радіо Свобода" "Луна Кавказу". Кобахідзе зазначив, що Грузія до кінця 2028 року відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Водночас він заявив, що метою Грузії є вступ до ЄС до 2030 року, але в Брюсселі, за його словами, мають врахувати інтереси грузинського суспільства. Про це повідомили ЗМІ Грузії.

Тим часом Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій не зізнаються підсумки парламентських виборів у Грузії. Документ вказує на те, що ці вибори не були ні вільними, ні справедливими, а вся повнота відповідальності за тривале придушення демократії в країні цілком лягає на правлячу політичну партію "Грузинська мрія".

Нагадаємо, вибори до парламенту в Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, правляча партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі розпочалися протести.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.