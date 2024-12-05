Найкращі міста в світі. Хто потрапив в топ-10 та яке з них найближче до України

Париж став першим четвертий рік поспіль

Поки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вражає рекордними здобутками, жодне українське місто не попало в рейтинг найкращих у світі. Це не дивно, адже один з критеріїв — безпека. Щоправда, не знайти там і російських міст.

Рейтинг міст за версією Euromonitor International вже вчетверте очолив Париж. В п’ятірці лідерів тільки одне місто з-за меж Європи. За спаданням рейтингу — Мадрид, Токіо, Рим та Мілан. В десятку попали також Нью-Йорк на шостій сходинці, Амстердам, Сідней, Сінгапур та Барселона замикає перші 10 найкращих міст.

Місця містам розподіляли обираючи за 55 показниками у шести категоріях — економічні та ділові показники, туристичні показники, туристична інфраструктура, туристична політика та привабливість, охорона здоров'я та безпека, а також сталий розвиток.

Серед найближчих до України міст, що потрапили в цей рейтинг — Будапешт на 51 місці, Варшава на 57-му, Краків на 80-му. Більше міста з країн-сусідок України в рейтингу не присутні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Дія" потрапила в рейтинг журналу TIME. Українців відзначили в розділі інновацій.