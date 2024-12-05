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Лучшие города в мире. Кто попал в топ-10 и какие из них ближе всего к Украине

Автор
Галина Михайлова
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Вид на самую известную достопримечательность Парижа
Вид на самую известную достопримечательность Парижа. Фото freepik.com

Париж стал первым четвёртый год подряд

Пока STALKER 2: Heart of Chornobyl поражает рекордными достижениями, ни один украинский город не попал в рейтинг лучших в мире. Это неудивительно, ведь один из критериев – безопасность. Правда, не отыскать там и русских городов.

Рейтинг городов по версии Euromonitor International уже в четвертый раз возглавил Париж. В пятерке лидеров только один город из-за границ Европы. По убыванию рейтинга — Мадрид, Токио, Рим и Милан. В десятку попали также Нью-Йорк на шестой строчке, Амстердам, Сидней, Сингапур и Барселона замыкает первые 10 лучших городов.

Места городам распределяли выбирая по 55 показателям в шести категориях — экономические и деловые показатели, туристические показатели, туристическая инфраструктура, туристическая политика и привлекательность, здравоохранение и безопасность, а также устойчивое развитие.

Среди ближайших в Украину попавших в этот рейтинг городов — Будапешт на 51 месте, Варшава на 57-м, Краков на 80-м. Больше городов из стран-соседок Украины в рейтинге не присутствует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Дия" попала в рейтинг журнала TIME. Украинцев отметили в разделе инноваций.

Теги:
#Париж #Туризм