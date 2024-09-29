Серце Галичини відкрите туристам: що подивитись в Івано-Франківську за один день

Отримати враження можна як залишаючись в центрі Прикарпаття, так і виїхавши за околиці

В 600 км від столиці України Києва та в 130 км від найбільшого міста заходу країни Львова розташувався Івано-Франківськ. Це єдине місто в Україні, яке має одночасно ім'я і прізвище. До 60-х років минулого століття воно називалось Станіслав.

Туристи сюди їдуть не так часто, як у Львів чи Ужгород, однак даремно. Камерний, невеликий Івано-Франківськ має чим здивувати вимогливого туриста. А якщо у вас є трохи більше, ніж кілька годин в місті, можна навіть поїздити по його околицях.

"Телеграф" запрошує вас на невелику одноденну мандрівку до Івано-Франківська. Ми розкажемо, що варто відвідати якщо ви приїхали в це місто та як швидко зануритися в серце Галичини.

Що робити в Івано-Франківську, якщо приїхали в місто на один день

Подивитися на місто з ратуші

Ратуша на площі Ринок — один із головних символів міста. Її висота майже 50 м. Вона єдина з ратуш в Україні, яка має золотий купол. Піднятися і подивитися на Івано-Франківськ з висоти пташиного польоту можна достатньо просто, здолавши усього 166 сходинок. Зауважте, підйом може бути не простий — частину дороги долати потрібно гвинтовими залізними сходами.

Підйом на ратушу може бути окремою пригодою

Графік роботи: ратуша працює в усі дні крім понеділка з 10:00 до 20:00.

Адреса: вул. Галицька, 4а.

Прогулятися пішохідною частиною міста

Центр Івано-Франківська пішохідний, тут можна знайти маленькі вулички, які існують майже з моменту заснування міста у XVII столітті, наприклад Тринітарську. Не забудьте випити кави, з’їсти морозива та оглянути майстерні металеві скульптури, які все нові і нові з’являються у місті кожен рік під час Свята Ковалів.

Вулички Івано-Франківська

Відвідати Музей мистецтв Прикарпаття

Музей мистецтв Прикарпаття розташувався у приміщенні колишнього костелу. Зауважте — зараз у ньому експозиція, присвячена війні в Україні, постійна експозиція повернеться після перемоги, кажуть працівники. Однак і сама будівля, і наявна виставка, варті того, аби сюди зазирнути.

Музей мистецтв Прикарпаття

В музеї можна знайти цікаві експонати

Графік роботи: музей працює з вівторка по неділю з 10:00 до 17:00.

Адреса: майдан Шептицького, 8.

Завітати у "Бастіон"

Поруч з рештками старого військового укріплення, організували цікавий мистецький простір та місце продажу сувенірів. Фортечна галерея "Бастіон" вміщує в собі одразу кілька експозицій. Окрім кованих скульптур, тут можна знайти картини різної тематики, вишивки. Місце достатньо атмосферне. Тут можна не тільки оглянути виставки, а й випити кави.

Фортечна галерея "Бастіон" вранці

Графік роботи: весь тиждень з 10:00 — 20:00.

Адреса: провулок Фортечний, 1.

Відвідати Франківське озеро

Прогулятися берегами міського озера — одне з задоволень при відвідуванні Івано-Франківська. Посеред озера є "Острів Кохання", на який можна перейти через місток. Це озеро штучне, його зробили у 50-х роках минулого століття. Зазначимо, що це не єдине озеро в Івано-франківську де можна приємно провести час на природі. Майже на виїзді з міста є ще одне озеро, яке називається "Німецьким". Посеред також є острівець, на який можна зайти з містку.

Міське озеро

Адреса Міського озера: орієнтуйтесь на вул. Гетьмана Мазепи, 138.

Адреса Німецького озера: орієнтуйтесь на вул. Пасічна, 54.

Куди поїхати біля Івано-Франківська

Якщо ви на машині або у вас є трохи більше вільного часу, завітайте в справжнє серце Галичини і це не метафора. Давнє місто Галич та селище Крилос, яке розташовано майже біля нього, єднають у собі кілька дуже цікавих історичних експозицій. Приїхавши до селища Крилос, можна відвідати музей народної архітектури і побуту Прикарпаття, де зібрані старовинні хати, церкви та гражди з різних куточків області. Тут також можна провести час на природі в одній з альтанок.

Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття

Якщо вас тягне більш до королівських часів та давніх таємниць завітайте в музей історії давнього Галича. Музей розміщений у Митрополичих палатах. Окрім експозиції, де можна побачити елементи трипільської культури, королівських часів, а також різноманітні релігійні атрибути, на території музею також знаходиться Галичина могила. Не лякайтесь назви — з місцем пов'язана цікава таємниця. Достеменно невідомо, що це за споруда. За легендою тут похований давній воїн, який заснував Галич, однак при розкопках жодного тіла знайдено не було, тільки поховальний човен, щит та зброя. Вчені припускають, що це могла бути могила-кенотаф, збудована на честь якоїсь визначної події. Історичні дані свідчать: люди на горі Крилоса жили ще з кам'яного віку, а Галичина могила датується ІХ – Х століттям.

Галичина могила - популярне місце для зустрічі заходу сонця завдяки виднокраю

За 4 кілометри від Крилоса по дорозі на Галич, знаходиться Галицький національний природний парк. Тут прокладено кілька туристичних маршрутів, можна погуляти лісом та скелями. Також у парку знаходиться центр реабілітації диких тварин, які постраждали від дії людини, дендропарк, можна побачити цікавих птахів та відвідати музей.

Якщо ж проїхати трохи далі, то в самому Галичі над мальовничими берегами Дністра височіє Галицький замок. До Галича від Івано-Франківська усього 25 км. Крилос знаходиться по дорозі, перед Галичем. Доїхати можна прямою маршруткою з кількох точок:

вул. Залізнична 30 а — біля залізничного вокзалу

вул. Горбачевського, 14 — автостанція №2.

Якщо їхати зі Львова — є потяг, який може привезти прямо в Галич. Також їздять автобуси з автовокзалу на Двірцевій площі, поруч з львівським залізничним.

Адреси музеїв:

Галицький замок — Галич, вул. Коновальська, координати GPS: 49.121767 24.730453,

Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття — с. Крилос, знаходиться ліворуч дороги Крилос-Галич, координати GPS: 49.08199 24.7074,

Музей історії давнього Галича — Крилос, вул. Шевченка, 54, координати GPS: 49.08489 24.69728,

Галицький національний природний парк — Крилос, вул. Галицька, 1, координати GPS: 49.091103 24.72177.

Як доїхати до Івано-Франківська

До Івано-Франківська можна доїхати будь-яким видом транспорту. Якщо ви подорожуєте не на машині, зручно скористатися потягом. З Києва до Івано-Франківська їхати від 11 до 14 годин, з Харкова подорож займе близько 18 годин. Найближче від Львова — 2,5 години.

Де зупинитись в Івано-Франківську

В Івано-Франківську чимало готелів та хостелів на різний гаманець. Сайти бронювання показують пропозиції від 250 грн за ліжко-місце у хостелі і від 550 грн за окремий номер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ви приїхали до Львова на один день. Це місто настільки насичене різними цікавинками, що навіть якщо у вас є кілька годин, можна знайти що подивитися біля вокзалу.