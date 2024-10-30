"Дія" попала в рейтинг TIME, чем отличилась

Это достижение подтверждает статус Украины как мирового цифрового лидера

Украинское приложение "Дія" получило признание на международном уровне. Престижный журнал TIME включил его в ежегодный рейтинг Best Inventions 2024 в категории Apps & Software (список, где публикуют 200 лучших инноваций/изобретений, меняющих нашу жизнь).

За последние пять лет платформа превратилась из простого приложения для хранения документов в полноценный SuperApp, которым пользуется более 21 миллиона украинцев. Как сообщается на портале "Дія", это достижение подтверждает статус Украины как мирового цифрового лидера.

TIME ежегодно выбирает 200 инновационных продуктов, которые оказывают существенное влияние на жизнь людей и развивают свои отрасли. Украинское приложение попало в престижный список благодаря внедрению уникальных решений в сфере государственных услуг.

Скриншот журнала TIME

"Дія" стала первой в мире платформой, которая приравняла электронные документы к бумажным и ввела полный цикл онлайн-бракосочетания. Среди других революционных сервисов – возможность перерегистрации автомобиля и многочисленные цифровые услуги для граждан.

Для расширения международного влияния команда приложения "Дія" открыла код платформы. Это позволяет другим странам изучать украинский опыт и внедрять подобные решения в своих цифровых продуктах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, следит ли "Дія" за местом пребывания украинцев. Информацию прокомментировали в пресс-службе Минцифры.