Київ у 1950-х роках очима іноземного туриста: опубліковано яскраві архівні фото

Такі знімки хочеться роздивлятися годинами

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Столиця України приваблювала туристів із різних міст та країн своєю незвичайною архітектурою, історичними будівлями та красивими зеленими вулицями.

Серед тих, хто відвідав Київ у 1950-х роках, був і іноземець Ніро Вудренс, який зробив багато знімків центру міста. В об'єктив його камери потрапили цікаві локації та повсякденне життя городян.

Фотографії Вудренса чудово передають динаміку й атмосферу життя міста того часу. Архівні кадри були опубліковані в групі "Великий Київ" у Facebook.

Іноземний турист Ніро Вудренс побував у Києві у 1950-х роках і його просто зачарували зелені вулиці столиці та центр міста, який у будь-яку пору доби був наповнений життям.

Завдяки фотографіям, які зробив Вудренс під час своєї подорожі, ми можемо чітко розгледіти, яким був центр столиці близько 70 років тому.

На всіх знімках іноземця представлено центр Києва – Хрещатик, ЦУМ, Майдан Незалежності та Пасаж.

Цікаво, що на багатьох фотографіях можна помітити знаменитий київський тролейбус, який вирізнявся специфічним кузовом і виділявся через своє червоно-біле забарвлення.

На даний момент тролейбусна мережа Києва є найбільшою в країні та однією з найбільших у світі: вона посідає перше місце за довжиною контактної мережі.

Нагадаємо, що в мережі було опубліковано унікальну кінохроніку 1963 року, на якій можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів.

Автоматичні турнікети приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду. Завдяки впровадженню "технологічної новинки" кількість паперових квитків почала різко знижуватися, а черги на вході до підземки стали набагато меншими.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, як виглядав відомий Парковий міст у Києві понад 65 років тому. На кадрах унікального відео автори зняли киян, які відпочивають на пляжах Труханова острова на тлі пішохідного мосту в далекому 1957 році.