S.T.A.L.K.E.R. 2 вражає мільйонними продажами: скільки вже людей грає

Вийшла гра лише два тижні тому

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продемонструвала чудові показники продажів після свого виходу 20 листопада. З моменту релізу гра продалася тиражем у 2,5 мільйона копій на всіх платформах.

За даними порталу Video Game Insights у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl грають одночасно десятки тисяч людей. Гра зібрала 83% позитивних відгуків, а середній час гри становить 14,2 години з усіх гравців.

Хоча старт гри супроводжувався технічними проблемами, які частково вплинули на оцінки. Попри це, очікування гри були величезними: за місяць до релізу понад 400 тисяч нових користувачів додали її до списку бажаного.

Основними ринками продажу залишаються США (приблизно 22% продажів), Україна (16%), а також Німеччина та Китай (по 7%).

Очікується, що гра продовжить демонструвати стабільний успіх, адже найближчим часом має вийти на додаткових платформах після завершення ексклюзивного періоду на Xbox і Windows​.

Для довідки:

S.T.A.L.K.E.R. — це культова серія ігор у жанрі "шутер" від першої особи з елементами виживання, створена українською студією GSC Game World. Сюжетна лінія розгортається в альтернативній Чорнобильській зоні відчуження, де аномалії, артефакти та небезпечні мутанти стали звичними після вигаданого радіаційного викиду.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" стала четвертою грою в серії та першою, яку випущено не тільки на ПК, а й на консолях. Гра вже здобула визнання як одна з найбільш очікуваних релізів 2024 року.

Розробники обіцяють, що проходження основного сюжету займе близько 40 годин, а історія включатиме чотири унікальні фінали, залежно від дій гравця.

Раніше "Телеграф" писав, що лайлива пісня зі S.T.A.L.K.E.R. 2 розвеселила українців. Сам виконавець зізнався, що він навіть не знав для чого розробники обрали цю пісню.