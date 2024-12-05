У Німеччині вирішили тримати в секреті атаку корабля РФ на їхній гвинтокрил

Влада ФРН вирішила приховати інцидент від широкого загалу

Міністерство оборони Федеративної Республіки Німеччини вирішило засекретити інцидент у Балтійському морі за участю російського корабля.

Про це повідомляє Bild. За даними німецьких ЗМІ, російський танкер прямував до Сирії у супроводі військового корабля "Меркурій".

До кораблів наблизився бортовий гвинтокрил німецького фрегата Nordrhein-Westfalen, після чого відкрили вогонь світловими снарядами. Також з борту судна, зверненого у бік гвинтокрила, було зроблено постріли у воду з кулемета.

Гвинтокрил SeaLion знаходився на висоті приблизно 300 метрів і наближався до танкера на відстань близько 4 морських миль (приблизно 7 км).

На фото нижче вказано маршрут танкерів, які прямують з Росії. Вони проходять повз Борнхольма всього за кілька кілометрів.

На шляху до Рюгена німецький військовий корабель відключив свій транспондер і знову з’явився через 30 годин біля острова Борнхольм.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить контроль за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Фінляндії було пошкоджено інтернет-кабель, який з’єднує державу зі Швецією. Влада країни підозрює, що це була диверсія.