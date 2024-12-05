В Германии решили держать в секрете атаку корабля РФ на их вертолет

Власти ФРГ решили скрыть инцидент от широкой общественности

Министерство обороны Федеративной Республики Германии решило засекретить инцидент в Балтийском море с участием российского корабля.

Об этом сообщает Bild. По данным немецких СМИ, российский танкер направлялся в Сирию в сопровождении военного корабля "Меркурий".

К кораблям приблизился бортовой вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen, после чего по нему открыли огонь световыми снарядами. Также с борта судна, обращённого в сторону вертолета, были произведены выстрелы в воду из пулемета.

Вертолет SeaLion находился на высоте примерно 300 метров и приближался к танкеру на расстояние около 4 морских миль (примерно 7 км).

На фото ниже указан маршрут танкеров, следующих из России. Они проходят мимо Борнхольма всего в нескольких километрах.

На пути в Рюген немецкий военный корабль отключил свой транспондер и вновь появился через 30 часов у острова Борнхольм.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Финляндии был поврежден интернет-кабель, который соединяет государство со Швецией. Власти страны подозревают, что это была диверсия.