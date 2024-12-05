В Германии решили держать в секрете атаку корабля РФ на их вертолет
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Власти ФРГ решили скрыть инцидент от широкой общественности
Министерство обороны Федеративной Республики Германии решило засекретить инцидент в Балтийском море с участием российского корабля.
Об этом сообщает Bild. По данным немецких СМИ, российский танкер направлялся в Сирию в сопровождении военного корабля "Меркурий".
К кораблям приблизился бортовой вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen, после чего по нему открыли огонь световыми снарядами. Также с борта судна, обращённого в сторону вертолета, были произведены выстрелы в воду из пулемета.
Вертолет SeaLion находился на высоте примерно 300 метров и приближался к танкеру на расстояние около 4 морских миль (примерно 7 км).
На фото ниже указан маршрут танкеров, следующих из России. Они проходят мимо Борнхольма всего в нескольких километрах.
На пути в Рюген немецкий военный корабль отключил свой транспондер и вновь появился через 30 часов у острова Борнхольм.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Финляндии был поврежден интернет-кабель, который соединяет государство со Швецией. Власти страны подозревают, что это была диверсия.