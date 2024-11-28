Путін наривається на статтю 5: у НАТО розповіли, що змусить її застосувати

Якщо Росія продовжить свої диверсії проти НАТО, Альянс може застосувати статтю про колективну оборону

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) може застосувати статтю 5, яка передбачає колективну оборону в разі нападу або диверсій з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters. Голова служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що в Альянсі від Москви очікують подальших проявів "гібридної війни", а тому в НАТО не відкидають можливості застосування 5-ї статті.

"Широке застосування гібридних заходів Росією збільшує ризик того, що НАТО зрештою розгляне можливість застосування статті 5 про взаємну оборону", — заявив Каль.

Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору містить принцип "колективної оборони" проти зовнішніх загроз. Там сказано, що збройний напад на одного з учасників Альянсу є нападом на весь блок НАТО в цілому. Кожен член Організації при цьому самостійно вирішує, яку саме допомогу надати своєму союзнику.

Крім того, у статті йдеться про те, що "ніякі міркування будь-якого характеру" не є і не можуть служити виправданням такої агресії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, країни Європи обговорюють питання відправлення своїх військ до України у разі загострення війни з Росією.