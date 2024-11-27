У Лівані поранили російського пропагандиста під час обстрілу

Пропагандисти заявили, що обстріл здійснила ізраїльська армія

У середу, 27 листопада, під час боїв у Лівані отримав поранення співробітник російського пропагандистського ресурсу Sputnik.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Зазначається, що це сталося внаслідок нібито обстрілу ізраїльської армії.

За попередніми даними, група ліванських журналістів висвітлювала виведення ізраїльських військ із півдня країни. Один зазнав поранення в ногу, а другий в обличчя.

За даними російських пропагандистів, йдеться про кореспондента Sputnik у Лівані Абделькадера Аль-Баю.

Нагадаємо, бойові дії в Лівані почалися з нанесення масштабних авіаударів з боку Ізраїлю 19 вересня. В ході бойових зіткнень ізраїльським військовим вдалося ліквідувати лідерів радикального шиїтського угрупування "Хезболла" Хасана Насраллу і Хашема Сафі ад-Діна.

Новий лідер "Хезболли" Наїм Кассем заявив про готовність до перемир’я з Ізраїлем та закінчення бойових дій в Лівані, але на певних умовах.

Пізніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про перемир’я з ліванським радикальним рухом "Хезболла".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.