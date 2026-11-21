Глибокий розряд скорочує термін служби майже всіх акумуляторів

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Сучасні акумулятори можуть витримати температуру до нуля градусів без втрати заряду. А, якщо електросамокат зимує на балконі, то батарею варто зняти до морозів та підзаряджати її раз на місяць.

Про це "Телеграфу" розповів продавець-консультант магазину "Вело+" в Полтаві Денис Карпенко. За його словами, будь-який акумулятор боїться холоду та морозів.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Як підготувати велосипед до зими і не "вбити" самокат на балконі: секрети догляду від майстра"

Експерт зазначив, що головним фактором для збереження функціональності батареї є правильна експлуатація. Так, будь-який акумулятор варто знімати до настання зимових морозів.

"Щомісяця його треба підзаряджати. Він витримує температуру до нуля градусів, але якщо вона починає опускатися нижче, то напередодні акумулятор на скутері чи електросамокаті треба зняти. У багатьох із них, до речі, стоять швидкознімні акумулятори, які знімаються натисканням пари кнопок", – сказав Денис Карпенко.

На багатьох електросамокатах батарея знімається натисканням двох кнопок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як продовжити життя акумулятора?

Під час зимового зберігання експерт також радить стежити за кількома моментами. Зокрема за тим, щоб контролери і дроти залишалися сухими.

"Щоб акумулятор жив довго, його не треба розряджати в нуль. Глибокий розряд значно скорочує термін служби майже всіх сучасних акумуляторів, оскільки створює сильне навантаження на його хімічні елементи і прискорює втрату ємності. Оптимальне рішення для більшості сучасних пристроїв — ставити на зарядку при рівні близько 20 відсотків", — пояснив він.

Водночас він зауважив, що варто обмежувати заряд до 80–90 відсотків. Якщо ви не плануєте довгу поїздку без доступу до джерела живлення, не обов'язково щоразу заряджати пристрій на максимум.

"Також слід уникати перегріву постійним струмом. У багатьох акумуляторах є спеціальна система, яка цьому запобігає, але в дешевших і в самих зарядних пристроях цього немає", — резюмував Карпенко.

Денис Карпенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Денис Карпенко пояснив, як правильно підготувати велосипед до зими, щоб через одну помилку не зіпсувати гальма.