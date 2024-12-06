У Сирії спалахнуло ще одне повстання: Асада оточують уже з двох сторін (карта)

На півдні країни повстанці відкрили другий фронт

Події в Сирії продовжують розвиватися блискавично. У південносирійській провінції Дераа, далеко від основних напрямів наступу повстанців, що прямують у бік Хомса на півночі, спалахнуло нове повстання.

Повстанці захопили дорогу неподалік кордону з Йорданією, на південь від міста Дараа. А на північ від цього населеного пункту у місті Даель вони підняли прапор "Вільна Сирія". Про це повідомляє CNN.

У заяві, переданій виданню, Південний оперативний центр — нещодавно сформована група, яка представляє південних повстанців — закликав урядові сили вийти зі "злочинного угрупування режиму Асада" та приєднатися до повстанців.

"Наша мета — Дамаск, а місце зустрічі — площа Омейядів", — заявили повстанці.

Угруповання стверджує, що захопило групу урядових постів уздовж кордону Йорданії та Сирії.

"Наші сили зараз забезпечують безпеку прикордонної смуги після капітуляції розміщених там сил режиму", — йдеться у заяві.

Видання зазначає, що досі сили режиму боролися лише на одному фронті. Основний наступ повстанців почався у північно-західній провінції Ідліб, але з того часу відкинув війська Башара Асада далі на південь довгою дорогою до Дамаска.

Тепер режим Асада має вести боротьбу на двох фронтах: основний наступ на півночі та новий, що набирає силу на півдні.

Щодо північно-західної частини країни, де повстанці протягом трьох днів захопили Алеппо, а протягом восьми — Хаму, поки незрозуміло, чи зможуть сили режиму захистити місто Хомс.

Досі опір з боку сил режиму, зненацька захоплених блискавичним наступом, був мінімальним. Якщо повстанцям вдасться захопити Хомс, то підконтрольні Асаду території будуть поділені на дві частини: одна вздовж узбережжя, інша в Дамаску.

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