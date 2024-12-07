Президент Сирії Башар Асад втік з Дамаску: де він ховається – ЗМІ

Наразі сирійського лідера немає в Дамаску, повідомляють іноземні ЗМІ

Президент Сирії Башар Асад і члени його сім’ї, ймовірно, залишили столицю на тлі наступу сил опозиції, що продовжується.

Про це повідомляє CNN. За даними джерел телеканалу, офіційна позиція офісу сирійського президента полягає в тому, що Асад не залишив Дамаск. Водночас, Асада немає в жодному з місць міста, де його можна знайти.

Крім того, біля будинку Асада більше не дислокується президентська гвардія, зазначають журналісти.

Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що Башар Асад намагається вести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє видання, Асад нібито готовий припинити співпрацю Сирії з проіранськими угрупованнями, включаючи "Хезболла" в обмін на втручання західних держав з метою зупинити бойові дії. Таку пропозицію він надіслав США через Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, повідомляється, що ще одним посередником нібито став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. До нього Асад відправив високопоставленого християнського лідера, який говорив про нібито загрозу християнам в Сирії у разі приходу до влади ісламістських повстанців. Також видання повідомляє, що Башар Асад уже нібито перебуває у столиці Ірану.

Раніше "Телеграф" писав, що сирійські повстанці взяли під контроль головне місто на сході Сирії.