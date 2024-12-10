Россияне нашли очередную лазейку в санкциях и покупают микрочипы в США: в СМИ сообщили детали

Только один из контрабандистов за год обработал 4000 заказов из РФ на 6 млн. долларов США.

Россия нашла очередную лазейку, позволяющую ей получать американскую электронику для своей военной промышленности. Поставщики российского военно-промышленного комплекса сумели наладить схему, позволившую закупать микросхемы непосредственно в США.

Об этом говорится в расследовании информационного агентства Bloomberg. Отмечается, что российские поставщики нашли способ заказывать микроэлектронику для ВПК у американской компании Texas Instruments.

Согласно данным, собранным и изучившим издание, ряд российских дистрибьюторов внедрили на свои торговые платформы информацию из официального интернет-магазина Texas Instruments (TI). Разделы называются TI Store и позволяют получать клиентам из РФ информацию о наличии нужных микросхем и ценах на них, а также размещать заказы, которые затем выполняются и доставляются через сеть компаний за пределами России.

Издание обнаружило два сайта для размещения большинства заказов – getchips.ru и altchips.ru. Оба сайта заблокированы на территории США и Европы, однако в России они доступны. Ассортимент продукции TI полностью совпадает с ассортиментом официального магазина компании. Это значит, подчеркивают журналисты, что российские дистрибьюторы тем или иным способом смогли получить доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования API – который позволяет программам взаимодействовать и обмениваться данными.

Количество заказов немаленькое: один из дистрибьюторов-нарушителей в течение года, с августа 2023 по август 2024, обработал более 4000 заказов на сотни тысяч изделий компании Texas Instruments на общую сумму в 6 млн долларов США. По меньшей мере, 4 млн долларов из них потратили на приобретение микросхем для российского ВПК. В Россию приобретенные товары попали через Гонконг и другие транзитные места. Только 287 заказов из 4000 были отменены, что может свидетельствовать, что дистрибьютор, возможно, не смог выполнить некоторые заявки.

При этом на товары Texas Instruments наценка установлена в размере 40% цены производителя. Источники издания сказали, что эта надбавка направлена на покрытие расходов, связанных с отладкой логистики и проведением оплат производителю.

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