Ізраїль масовано атакував військові цілі у Сирії. Знищено десятки вертольотів та винищувачів (відео)

Крім того, за даними ЗМІ, бронетанкові підрозділи ЦАХАЛ знаходяться вже за 20 км від Дамаска

В ніч на вівторок, 10 грудня, ВПС Ізраїлю на тлі падіння режиму президента Башара Асада завдали ударів по найбільших авіабазах Сирії та інших військових об'єктах. Знищено їхню інфраструктуру, десятки вертольотів та винищувачів.

"Ізраїль завдав ударів по найбільших авіабазах у Сирії", — повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на два джерела в силових структурах.

Крім того, за даними телеканалу, Ізраїль завдав низки ударів по штабу полку сил спеціального призначення у місті Ель-Камишли провінції Хасеке на північному сході Сирії. Також ракетні удари було завдано по півночі Дамаска. Крім того, за даними ЗМІ, під обстрілом опинилося місто Хомс.

Телеканал Al Mayadeen заявив про бомбардування науково-дослідних центрів у Джемраї та Масьяфі. За його даними, Ізраїль вдарив по центру управління радіоелектронної боротьби та військовому аеродрому, де базувалися вертольоти збройних сил Сирії. Обидва об'єкти розташовані в районі Акраба на південному сході сирійської столиці. Про жертви не повідомляється. Крім того, за даними ЗМІ, бронетанкові підрозділи ЦАХАЛ знаходяться вже за 20 км від Дамаска.

Що відомо про операцію Ізраїлю у Сирії

Нагадаємо, 8 грудня, танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) перетнули буферну зону та увійшли до Сирії. Це сталося на тлі падіння режиму президента Сирії Башара аль-Асада та взяття Дамаска повстанцями. ЦАХАЛ заявив, що розмістив сили в буферній зоні, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот та громадян Ізраїлю. Ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. У ЦАХАЛ наголосили, що Ізраїль не втручається у внутрішні події у Сирії.

Голанські висоти — територія, яка до війни 1967 року була частиною Сирії. У 1974 році на тлі постійних бойових зіткнень сторін у районі висот між країнами було підписано угоду, яка передбачає створення демілітаризованої зони вздовж лінії поділу та перебування там миротворців ООН.

Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти Сирії після повалення режиму Асада. Він наголосив, що турецька підтримка базується не на вигоді, а на глибокій культурній та історичній близькості народів.