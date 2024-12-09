Одна з найбільших невдач Кремля: в ЗМІ пояснили вплив падіння режиму Башара Асада на Росію

Втрата Сирії – частина ціни, яку платить російський режим за війну в Україні

Падіння режиму сирійського вождя Башара Асада стало однією з найбільших геополітичних невдач глави Росії Володимира Путіна за час його перебування при владі. Велику роль у цій невдачі зіграла й Україна.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що Росія замість "творця царів" стала лише спостерігачем, оскільки її війська загрузли у війні проти України, вільних ресурсів Кремль не має.

Зараз головне питання – чи зможе Кремль укласти угоду з новим урядом Сирії. Росія хоче зберегти військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім, хоча й вже потихеньку евакуює їх. Аналітик Антон Мардасов сказав виданню, що збереження баз РФ в Сирії видається малоймовірним, оскільки російські сили активно допомагали Асаду воювати з опозиціонерами. А директор програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Юджин Румер сказав, що втрата Сирії – частина ціни, яку платить російський режим за війну в Україні.

"Сирія є їхнім єдиним справжнім плацдармом на Близькому Сході та в Середземномор’ї… Яка користь Росії як партнера, якщо вона не може врятувати свого найстарішого клієнта на Близькому Сході від банди збройних формувань? Крім операційної невдачі, це також дипломатичний і репутаційний удар", – сказав він.

Американський чиновник розповів виданню, що Росія вивела з Сирії багато літаків, щоб задіяти їх у війні проти України. Російські кораблі у Середземному морі виявилися непотрібними, оскільки на початку вторгнення Росії в Україну Туреччина закрила прохід у Чорне море.

Щобільше, Сирія, за словами Мардасова, стала курортом для російських військ та генералів, які виявилися занадто тупими, щоб воювати в Україні. Після заколоту керівника ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його ліквідації у серпні 2023 року це російське угруповання, яке було найбоєздатнішим російським підрозділом у Сирії, припинило там свої операції. В сумі все це призвело до розвалу фронту, падіння режиму Асада та повної безпорадності росіян.

Зазначимо, що 8 грудня 54-річне правління Асадів у Сирії фактично завершилось. Президент Башар Асад покинув країну і втік до Росії, де Путін дав йому прихисток. Сирійська опозиція, яку підтримують США та ЄС, отримали владу в Сирії. Пізніше дані про втечу Асада в Москву прокоментував поки ще чинний президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про то, що саме сталося з Башаром Асадом після втечі. Дезінформацію про нібито загибель сирійського президента держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та його сім'ї.