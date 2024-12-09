Ситуація в Сирії: Росія просить Туреччину про допомогу, а в країну увійшли війська Ізраїля

Росія та Іран вчергове демонструють свою безпорадність

Росія запросила допомогу у Туреччини, щоб вивести свій військовий контингент з сирійської території. Зараз частина росіян заблокована на території країни, також є гарнізони на військово-морській базі Тартус та повітряній базі Хмеймім. Тим часом з іншого боку Сирії вперше з 1973 року на її територію увійшли війська Ізраїля.

Про прохання Росії повідомило CNN Türk. За даними видання, Москва намагається змусити Анкару посприяти безпечному виведенню військових РФ з Сирії.

"Схоже, що ці війська будуть переведені на територію, підконтрольну турецьким збройним силам, а потім будуть відправлені в Росію по повітрю. Росія попросила про таку допомогу, щоб безпечно вивести свої війська. Маріонеткові сили Ірану вже досить давно не є ефективними в Сирії", – сказано у повідомленні.

Тим часом, поки Росія та Іран вчергове демонструють свою безпорадність, вперше з часів Жовтневої війни 1973 року ЦАХАЛ увійшов на території Сирії. Сухопутні підрозділи Ізраїля зайняли "буферну зону" на горі Хермон та інших ділянках кордону, де не повинні були перебувати, пише The New York Times.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю", – офіційно оголосив прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньяху, зазначивши, що заходи нібито мають тимчасовий характер.

Деякі ЗМІ пишуть, що частину позицій на лінії розмежування Ізраїлю передали російські підрозділи, дислоковані там за часів режиму Асада. Вони зробили це у обмін на можливість безперешкодно вийти з цих територій. Зазначимо, що Голанські висоти, які тепер цілком контролює Ізраїль, були частково захоплені у 1967 році та анексовані ним у 1981 році. Більшість країн визнає цю територію окупованою Ізраїлем.

Зазначимо, що 8 грудня 54-річне правління Асадів у Сирії фактично завершилось. Президент Башар Асад покинув країну і втік до Росії, де Путін дав йому прихисток. Сирійська опозиція, яку підтримують США та ЄС, отримали владу в Сирії. Пізніше дані про втечу Асада в Москву прокоментував поки ще чинний президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про то, що саме сталося з Башаром Асадом після втечі. Дезінформацію про нібито загибель сирійського президента держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та його сім'ї.