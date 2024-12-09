Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти Сирії після повалення режиму Асада

Ердоган сказав, що сьогодні Туреччина стала сильнішою

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зробив велику заяву про ситуацію в Сирії, оголосивши про завершення тривалого протистояння. Режим Баас, який існував понад 60 років, припинив своє панування.

Його слова наводить CNN Turk.

Ключовими тезами виступу стали:

сирійський народ — братський для Туреччини;

готовність допомогти у відновленні країни;

плани повернення сирійських біженців з Туреччини на батьківщину.

Туреччина прийняла близько 4,5 мільйонів сирійців за час конфлікту. Тепер Ердоган сподівається, що вони зможуть повернутися додому. Наразі в Туреччині залишається близько 2,9 мільйона сирійців.

Крім того, турецький президент наголосив на братерських стосунках між народами та гуманітарній підтримці постраждалих. Президент підкреслив, що турецька підтримка базується не на вигоді, а на глибокій культурній та історичній близькості народів. "Сирійський народ – наш брат", — наголосив Ердоган.

"Сьогодні ми вільніші, ніж учора. Сьогодні нас більше поважають, ніж учора. Сьогодні ми впевненіші, ніж учора", — заявив президент, підкреслюючи падіння режиму Асада та його вплив на Туреччину.

За його словами, Туреччина послідовно дотримувалася принципів справедливості та миру протягом 13-річного конфлікту. Країна не перетворила ситуацію на відкрите протистояння, а намагалася діяти через діалог та взаємоповагу. Він також зазначив, що Туреччина готова брати активну участь у процесі відновлення Сирії.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Туреччині могли знати про плани повалити режим Асада. Ймовірно, Ердоган дещо не договорює.