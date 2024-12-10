Израиль массированно атаковал военные цели в Сирии. Уничтожены десятки вертолетов и истребителей (видео)

Кроме того, по данным СМИ, бронетанковые подразделения ЦАХАЛ находятся уже в 20 км от Дамаска

В ночь на вторник, 10 декабря, ВВС Израиля на фоне падения режима президента Башара Асада нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии и другим военным объектам. Уничтожена их инфраструктура, десятки вертолетов и истребителей.

"Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии", — сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на два источника в силовых структурах.

Кроме того, по данным телеканала, Израиль нанес ряд ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камишлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Также ракетные удары были нанесены по северу Дамаска. Кроме того, по данным СМИ, под обстрелом оказался город Хомс.

Телеканал Al Mayadeen заявил о бомбардировках научно-исследовательских центров в Джемрае и Масьяфе. По его данным, Израиль ударил по центру управления радиоэлектронной борьбы и военному аэродрому, где базировались вертолеты вооруженных сил Сирии. Оба объекта расположены в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы. О жертвах не сообщается. Кроме того, по данным СМИ, бронетанковые подразделения ЦАХАЛ находятся уже в 20 км от Дамаска.

Что известно об операции Израиля в Сирии

Напомним, 8 декабря, танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне падения режима президента Сирии Башара аль-Асада и взятия Дамаска повстанцами. ЦАХАЛ заявил, что разместил силы в буферной зоне, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля. Израильские военные готовятся дать отпор возможным угрозам со стороны сирийских повстанцев. В ЦАХАЛе подчеркнули, что Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии.

Голанские высоты – территория, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В 1974 г. на фоне постоянных боевых столкновений сторон в районе высот между странами было подписано соглашение, предусматривающее создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и пребывания там миротворцев ООН.

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова помочь Сирии после свержения режима Асада. Он подчеркнул, что турецкая поддержка базируется не на выгоде, а на глубокой культурной и исторической близости народов.