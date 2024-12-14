Допропагандувалися: в ЄС розглядають перші санкції проти РФ за дезінформацію

Окрім Росії, під санкції підпаде й Білорусь, де править союзний росіянам режим

Європейський Союз втомився від постійної російської пропаганди та дезінформації, тому планує вперше запровадити санкції проти Росії за дезінформаційні операції та гібридні атаки на цивілізовані країни. Під перші санкції можуть потрапити понад 10 фізичних осіб та три юридичних особи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт пакета санкцій, з яким вдалося ознайомитися журналістам. Санкції торкнуться не тільки співробітників та підрозділів російської розвідки, але й чиновників та, найголовніше, медіапідприємців, які служать російському режиму.

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого на початку цього року, який зосереджується на операціях з дезінформації та іншій дестабілізаційній діяльності, спонсорованій Росією у всьому світі", – сказано у матеріалі.

Окрім Росії, під санкції підпаде й Білорусь: зокрема до 20 осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини та/або в отриманні матеріальної вигоди від зв'язків з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зазначається, що санкції проти Мінська можуть бути схвалені вже 16 грудня напередодні саміту керівників країн ЄС та трохи більше, ніж за місяць до "виборів" у Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав, що російська влада намагається стримати курс рубля, який впав до мінімуму за два роки та вже пробив позначку 110 рублів за долар. ЦБ РФ вживає екстрених заходів, а тим часом у Путіна заспокоюють росіян безглуздими заявами. При цьому голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечний рубіж.

Експерти вважають, що попри те, що Росія має успіхи на полі бою, вона програє економічну війну приблизно тими ж темпами, якими Україна втрачає території на сході. Доходи Кремля від експорту нафти впали дуже низько, можливість взяти позику ззовні обрізана, а перегріта військова економіка із дефіцитом робочої сили вже не витримує тиску. Росія може повторити долю кайзерівської Німеччини, яка отримувала перемоги на полі бою, але програла війну економічно та втратила усе.