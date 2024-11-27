Банк Росії екстрено намагається врятувати рубль, а Пєсков безглуздо заспокоює росіян (відео)

У РФ сподіваються зупинити падіння курсу

Російська влада намагається стримати курс рубля, який впав до мінімуму за два роки і вже пробив позначку 110 рублів за долар. ЦБ РФ вживає екстрених заходів, а тим часом у Путіна заспокоюють росіян безглуздими заявами.

Так, згідно з заявою Центробанку РФ, з 28 листопада до кінця він припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Таке рішення там пояснили бажанням "зниження волатильності фінансових ринків ".

"Заходи здійснюються в рамках дзеркалювання регулярних операцій Мінфіну Росії, пов’язаних із реалізацією бюджетного правила", — передають російські ЗМІ.

У той же час, ЦБ продовжить операції з продажу іноземної валюти в рамках поповнення та використання коштів Фонду національного добробуту.

При цьому рішення про відновлення операцій на внутрішньому валютному ринку прийматиметься регулятором "з урахуванням ситуації, що складається на фінансових ринках".

"Відстрочені покупки будуть здійснені протягом 2025 року", — оголосив Банк Росії.

А тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спробував безглуздо заспокоїти росіян. Він пояснив їм, що курс долара не позначиться на них, тому що вони отримують зарплату в рублях.

Як повідомляв "Телеграф", голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечний рубіж.