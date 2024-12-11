В США замислилися над жорсткішими санкціями проти російської нафти: в ЗМІ повідомили деталі

Команда Байдена зараз з готовністю йде на ризик у протистоянні з Кремлем

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена за півтора місяця до свого відходу розглядає нові, значно жорсткіші санкції проти російської нафти. На думку Білого дому, це посилить тиск на російський режим та на російську економіку, яка перегрівається.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Видання пише, що деталі санкцій опрацьовуються, але обмеження, можливість впровадження яких вивчає команда Байдена, може торкнутися деяких видів російського експорту нафти та нафтопродуктів.

"Байден довго опирався цьому кроку через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця. Але в умовах падіння цін на нафту на тлі глобального надлишку і зростаючих побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, щоб покласти край майже трирічній війні, адміністрація Байдена тепер відкрита до більш радикальних дій, кажуть люди, які беруть участь в обговоренні", – сказано у статті.

Команда Байдена зараз з готовністю йде на ризик у протистоянні з Кремлем, оскільки через півтора місяця залишить Білий дім. Окрім того, за час правління Байдена середні ціни на бензин рекордно впали, але платою за це став фактичний дозвіл для Кремля заробляти на нафті більше грошей. Зараз Білий дім готовий виправити цю помилку.

Зокрема, адміністрація Байдена готує санкції проти танкерного флоту Росії, які можуть бути оголошеними у найближчі тижні. Зі свого боку аналогічні заходи зараз планує Європейський Союз. Санкції будуть націлені не тільки на танкери та компанії, але й на фізичних осіб, які беруть участь у торгівлі нафтою з Росії.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців, що послідували за вторгненням в Україну і введеними у відповідь каральними обмеженнями Заходу, Росія накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з’являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.